"Xiaomi" تكشف عن هاتفها الأقوى قريبا
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أعلنت شركة "Xiaomi" الصينية عن نيتها إطلاق هاتف "Mi 9" الجديد في 20 فبراير الجاري.
ومن المفترض أن يأتي الهاتف بهيكل زجاجي مقاوم للماء والغبار، وشاشة "OLED" بمقاس 6.4 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات 4K.
كما سيزود الجهاز بمعالج "Qualcomm Snapdragon 855" الأقوى حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.
أما كاميرا الهاتف الأساسية، فمن المتوقع أن تأتي مزدوجة بدقة 48+12 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، بميزة التعرف على الوجوه.
المصدر: فيستي
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