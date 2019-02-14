رئيس "آبل" ينفي معرفته بوجود تطبيق تتبع النساء السعوديات!

صرح الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، بأنه سيحقق في استخدام تطبيق متوفر على "متجر آبل"، يتيح تتبع وتقييد سفر النساء في السعودية، وفقا لمقابلة أجراها مع "NPR".

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ورغم تصريح، كوك، بأنه لم يكن على علم بوجود التطبيق، إلا أنه أكد على قيام آبل بالتحقيق في الأمر، في ظل ورود مكالمات من مجموعات حقوق الإنسان والسياسيين، لحذف "أبشر" من متجر التطبيقات.

ويسمح تطبيق "أبشر"، المتوفر في متجر "غوغل بلاي" أيضا، للرجال السعوديين بتقييد وتتبع حركة المرأة مع الحد من الأماكن التي قد تسافر إليها، وتحديد مدة بقائها في أي مكان.

ويرسل "أبشر" تنبيها إلى الرجل الوصي عند حدوث خرق ما، ما يسمح له باعتراض المرأة قبل سفرها خارج البلاد.

وتعرضت آبل وغوغل لانتقاد واسع بسبب إتاحة تطبيق "أبشر" على متاجرهما. وقالت منظمة "Amnesty International" إن التطبيق يسلط الضوء على "نظام التمييز" المثير للجدل في السعودية، حيث لا يُسمح للنساء بالسفر من البلاد دون إذن الوصي الذكر، الذي عادة ما يكون أحد الأقارب، بموجب نظام الوصاية المعتمد.

كما توجد قواعد صارمة تمنع النساء من اتخاذ قرارات مصيرية أخرى، مثل الزواج أو العمل في شركة خاصة دون موافقة ولي الأمر.

المصدر: ديلي ميل + فيرج