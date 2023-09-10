طائرة "القرش" الروسية بلا طيار (فيديو)

تستخدم طائرة "أكولا آ – 175" (القرش) الروسية المتعددة المهام في استشعار سطح الأرض عن بعد ليلا ونهارا في مختلف ظروف الطقس والتضاريس.

كما إنها تستخدم للبحث عن الأهداف وتحديد إحداثياتها، وتنفيذ عمليات الاستطلاع والتعرف على مختلف أنواع العمل القتالي. كما يمكن استخدامها للاتصال بين المجموعات المتحركة ومركز القيادة.

ويتم التحكم في الطائرة من قبل مشغِّل خاص يضمن وصولها إلى منطقة معينة وإعادتها إلى موقع الإقلاع.

كما يمكن أن تحمل الطائرة على متنها نظام ملاحة متوسط الدقة يمكّنها من تحقيق تحليق ذاتي دون الاعتماد على مركز القيادة.

ويضم مجمع "أكولا آ – 175" الطائرة نفسها ومركز القيادة الأرضي والمنجنيق المقطور (جهاز لتعجيل الإقلاع). ويعد المجمع إياه ذاتي الحركة، وهو لا يحتاج إلى مطار خاص لإقلاع الطائرات وهبوطها.

وتبلغ قوة محرك الطائرة 20 حصانا. ويتوفر فيها أيضا مُقلع كهربائي ومولّد كهربائي بقوة 500 / 1200 واط. وتستهلك الطائرة لتريْن من الوقود في الساعة.

ويمكن أن تهبط الطائرة بمظلة أو هبوطَ طائرة عادية.

ويبلغ وزن الطائرة عند الإقلاع 75 كيلوغراما. وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة. اما الارتفاع الأقصى الذي تصعد إليه الطائرة فيبلغ 4000 متر.

ويبلغ طول الطائرة 4 أمتار. وارتفاعها 0.7 متر.

المصدر: سلاح روسيا