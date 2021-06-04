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السعودية تدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية (فيديو)

موسوعة RT

السعودية تدخل موسوعة
Reuters
السعودية
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أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عن رقم قياسي جديد تمكنت السعودية من تحطيمه يوم الأربعاء، بأكبر عبارة على بطاقة تهنئة في العالم.

ووفقا لـ"غينيس" فقد تمكنت السعودية من كسر الرقم القياسي باستخدام 9610 بطاقات تهنئة، في احتفال أقيم في "مجمع الأندلس التجاري" بمدينة جدة الواقعة غربي البلاد.

وحسب موقع الموسوعة فقد قام المجمع بدعوة الناس لمشاركة تهانيهم بمناسبة عيد الفطر بكتابة أمنياتهم على بطاقات تهنئة تم جمعها لتشكل هذا الإنجاز.

ووفقا لصحيفة "المدينة" المحلية فإن هذا العمل يحقق إنجازين الأول يتمثل بدخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، أما الثاني فهو جعل الزائرين يشاركون بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وظهرت بطاقات التهنئة مصفوفة بمحاذاة بعضها البعض، لتشكل عبارة "كل عام وأنتم بخير من الأندلس مول".

المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية 

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