السعودية تدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية (فيديو)
أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عن رقم قياسي جديد تمكنت السعودية من تحطيمه يوم الأربعاء، بأكبر عبارة على بطاقة تهنئة في العالم.
ووفقا لـ"غينيس" فقد تمكنت السعودية من كسر الرقم القياسي باستخدام 9610 بطاقات تهنئة، في احتفال أقيم في "مجمع الأندلس التجاري" بمدينة جدة الواقعة غربي البلاد.
وحسب موقع الموسوعة فقد قام المجمع بدعوة الناس لمشاركة تهانيهم بمناسبة عيد الفطر بكتابة أمنياتهم على بطاقات تهنئة تم جمعها لتشكل هذا الإنجاز.
ووفقا لصحيفة "المدينة" المحلية فإن هذا العمل يحقق إنجازين الأول يتمثل بدخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، أما الثاني فهو جعل الزائرين يشاركون بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز.
وظهرت بطاقات التهنئة مصفوفة بمحاذاة بعضها البعض، لتشكل عبارة "كل عام وأنتم بخير من الأندلس مول".
سعيد جداً بكوني احد منسوبي ادارة #الاندلس_مول#عبدالله_الفيفيhttps://t.co/SUr37zWjq7pic.twitter.com/sO0Ki7gGju— عبدالله الفيفي Abdullah AlFaiFi (@AbdullahALFAlFl) June 3, 2021
الإعلان الكبير لتحطيمنا الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من بطاقات التهنئة في #غينيس_للأرقام_القياسية 🎖️— الأندلس مول | Alandalus Mall (@AlandalusMall) June 3, 2021
🌟9,610 بــــــطاقة تهنئة🌟
شكرا لزوارنا وكل المشاركين معانا في هذا الحدث الكبير
وكذا نقدر نقول #بأمنيكم_حطمنا_المستحيل 👏🎉#الأندلس_مول 🛍 pic.twitter.com/RXc1qcX54p
رحلتنا لتحطيم اكبر رقم قياسي في العالم لأكبر عدد من بطاقات التهنئة في غينيس للأرقام القياسية 🎖️— الأندلس مول | Alandalus Mall (@AlandalusMall) June 3, 2021
جاهزييين للإعلان الكبيــــــر✨#بأمنيكم_حطمنا_المستحيل#الأندلس_مول 🛍 pic.twitter.com/6CoEtKUkDI
المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية