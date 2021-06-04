السعودية تدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية (فيديو)

أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عن رقم قياسي جديد تمكنت السعودية من تحطيمه يوم الأربعاء، بأكبر عبارة على بطاقة تهنئة في العالم.

ووفقا لـ"غينيس" فقد تمكنت السعودية من كسر الرقم القياسي باستخدام 9610 بطاقات تهنئة، في احتفال أقيم في "مجمع الأندلس التجاري" بمدينة جدة الواقعة غربي البلاد.

وحسب موقع الموسوعة فقد قام المجمع بدعوة الناس لمشاركة تهانيهم بمناسبة عيد الفطر بكتابة أمنياتهم على بطاقات تهنئة تم جمعها لتشكل هذا الإنجاز.

ووفقا لصحيفة "المدينة" المحلية فإن هذا العمل يحقق إنجازين الأول يتمثل بدخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، أما الثاني فهو جعل الزائرين يشاركون بأنفسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وظهرت بطاقات التهنئة مصفوفة بمحاذاة بعضها البعض، لتشكل عبارة "كل عام وأنتم بخير من الأندلس مول".

الإعلان الكبير لتحطيمنا الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من بطاقات التهنئة في #غينيس_للأرقام_القياسية 🎖️



🌟9,610 بــــــطاقة تهنئة🌟



شكرا لزوارنا وكل المشاركين معانا في هذا الحدث الكبير

وكذا نقدر نقول #بأمنيكم_حطمنا_المستحيل 👏🎉#الأندلس_مول 🛍 pic.twitter.com/RXc1qcX54p — الأندلس مول | Alandalus Mall (@AlandalusMall) June 3, 2021

رحلتنا لتحطيم اكبر رقم قياسي في العالم لأكبر عدد من بطاقات التهنئة في غينيس للأرقام القياسية 🎖️



جاهزييين للإعلان الكبيــــــر✨#بأمنيكم_حطمنا_المستحيل#الأندلس_مول 🛍 pic.twitter.com/6CoEtKUkDI — الأندلس مول | Alandalus Mall (@AlandalusMall) June 3, 2021

المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية