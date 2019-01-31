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علماء يستخدمون هرمونا لهزيمة مرض مميت يهدد الملايين

الصحة

علماء يستخدمون هرمونا لهزيمة مرض مميت يهدد الملايين
Globallookpress
اكتشاف طريقة لعلاج الزهايمر
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اكتشف علماء جامعة أيوا الأمريكية، أن هرمون الشبع المسمى كوليسيستوكينين، يساعد في تخفيض خطر تطور مرض ألزهايمر غير القابل للعلاج.

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ويفيد موقع "EurekAlert" بأن الباحثين درسوا معلومات من نتائج فحص 287 شخصا ضمن مشروع Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative أو (ADNI)، واكتشفوا أن وجود هرمون الشبع في الأمعاء الدقيقة، يساعد على امتصاص الدهون والبروتينات.

كما اتضح أن احتمال إصابة الذين عندهم مستوى مرتفع من هذا الهرمون بالاضطرابات المعرفية التي تسبق مرض ألزهايمر، ينخفض بنسبة 65%. وعند زيادة بروتين تاو السام للدماغ، فإن هرمون الشبع لم يعد يؤثر في ضعف الذاكرة.

وينوي العلماء دراسة النظام الغذائي الذي يساعد على رفع مستوى هرمون الشبع في جسم الإنسان. لأن هذا سيسمح بابتكار طريقة لعلاج ألزهايمر أو على الأقل لوقف تطوره.

المصدر: لينتا. رو

 

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