علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر!

توصل علماء أمريكيون عن طريق الصدفة، كبعض الاكتشافات الرئيسية في مجال الطب، إلى علاج لأمراض عصبية تنكسية خلال دراسة مرض آخر.

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واكتشف علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس علاجا لمرض ألزهايمر، أثناء دراستهم لآثار وأسباب عدة أنواع من السكتات الدماغية.

وذكرت المجلة الأمريكية للطب التجريبي، أن الباحثين وجدوا أن حقن أجساد فئران التجارب بجرعات معينة من مواد فعالة، ينشط وسائل "التثبيت" القادرة على تنشيط وظائف حماية الدماغ.

ووجد علماء الأعصاب أنه يمكن حماية الدماغ من تراكم لويحات البروتين باستخدام إنزيم "APC"، القادر على حماية الأوعية الدموية من تشكل الجلطات والالتهابات المرافقة.

كما أن عزل مورثة "BACE1"، عن طريق أداة خاصة لتعديل الحمض النووي، ساعدت فئران التجارب على رفع قدرتها على استقبال وفهم المعلومات أيا كان نوعها.

المصدر: لايف. رو