علقة ضخمة تسكن حلق فيتنامية! (فيديو)

استخرج الأطباء في فيتنام علقة بطول 15 سنتيمترا من حنجرة مريضة عانت من الصداع النصفي لفترة طويلة.

ونشر موقع "Newsflare"، الفيديو الذي يصور العملية الجراحية لاستئصال العلقة التي عاشت في حلق الفيتنامية البالغة من العمر 63 عاما، من سكان مقاطعة هازانغ في بداية شهر كانون الثاني الجاري.

واشتكت الفيتنامية، في البداية، من صداع نصفي مستمر أرقها لمدة 3 أشهر. وقالت إنها كانت تسعل وتبصق الدم في بعض الأحيان.

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وتم تشخيص المريضة بأنها مصابة بورم في حلقها وأدخلت غرفة العمليات لإزالة الورم.

واكتشف الأطباء، أثناء العملية، علقة ضخمة في الجيوب الأنفية. واستغرق إخراج الطفيلي الحي من جسم المريضة مدة نصف ساعة.

وأشار الطبيب نغوين تانه نام، الذي أجرى العملية، إلى أن العلقة استخرجت في الوقت المناسب قبل أن تحدث تلفا كبيرا في الجيوب الأنفية. وأضاف نام أن العلقة يمكن أن تحدث تلفا خطيرا يؤدي إلى مشاكل دائمة في التنفس، وأن الطفيليات عادة ما تدخل الأنف.

واعترفت المرأة أنها غالبا ما كانت تستحم في برك الماء المحلية، التي كانت مصدر الطفيلي الذي دخل جسمها، وفقا للأطباء. وتخطط الفيتنامية، بعد هذه العملية للتوقف عن السباحة في الينابيع المحلية والشرب منها.

المصدر: لينتا. رو