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علماء روس يبتكرون علاجا للربو لا مثيل له في العالم

الصحة

علماء روس يبتكرون علاجا للربو لا مثيل له في العالم
Globallookpress Jeremy Maude/moodboard
ابتكار دواء فعال لعلاج الربو
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ابتكر علماء من روسيا دواء لعلاج الربو يمكنه حجب إحدى الآليات الرئيسة للمرض الذي يعاني منه الملايين.

وتفيد صحيفة "إيزفيستيا" بأن علماء معهد المناعة التابع للوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية، ابتكروا مستحضرا يسمح للمرضى بالتخلص من نوبات الاختناق. ويشير العلماء إلى أن هذا الدواء يؤثر في سبب ظهور المرض ولا يكافح أعراضه.

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واجتاز الدواء بنجاح جميع الاختبارات ما قبل السريرية، وقد أثبت العلماء من اختباره على الفئران المخبرية، أن استنشاق المستحضر يؤدي إلى انخفاض كبير في حجم التهاب نسيج القصبات.

وقال مدير المعهد، موسى خايتوف، إن ابتكار هذه المادة على المستوى الجزيئي يحجب إنتاج البروتين "المذنب" في التهاب "الإنترلوكين-4"، الذي يسبب تطور أمراض الحساسية.

من جانبه، قال البروفيسور، سيباستيان جونسون، من كلية لندن الملكية في تصريح للصحيفة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تجريان بحوثا ودراسات في هذا المجال أيضا، بيد أن علماء روسيا تمكنوا من إثبات أن "الإنترلوكين-4" يلعب دورا رئيسا في تطور التهاب الممرات التنفسية.

أما البروفيسورة، أولغا فيودوروفا، أخصائية أمراض الحساسية والمناعة، فقالت إن "الدواء لا مثيل له في العالم".

المصدر: نوفوستي

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