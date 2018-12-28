حمل طبيعي.. امرأة تنجب في الـ 65 من العمر!
pexels.com/ Rene Asmussen
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أصبحت امرأة هندية أمّا للمرة الثانية بعد أن أنجبت طفلا وهي في الـ 65 من العمر.
ولفتت هذه المرأة انتباه الأطباء ووسائل الإعلام كونها أول امرأة تستطيع إنجاب طفل سليم في هذا العمر، دون اللجوء إلى التلقيح الصناعي، أو وسائل الحمل المساعدة الأخرى.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن زوج المرأة المذكورة يبلغ من العمر 80 عاما، وكانا قد أنجبا طفلهما الأول قبل 8 سنوات.
يذكر أن امرأة أخرى كانت قد أنجبت طفلا منذ عامين وهي بعمر الـ 72، لكن حملها كان عن طريق التلقيح الصناعي.
المصدر: نوفوستي
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