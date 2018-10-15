بطول 15 سنتيمترا.. دودة تسكن عين مسن! (فيديو)

عثر الأطباء على دودة طفيلية طويلة "تقطن" عين أحد سكان ولاية كارناتاكا الهندية، وكادت تودي ببصره.

ولجأ المسن الهندي البالغ من العمر 60 عاما، والذي يعيش في جنوب غرب الهند، إلى المستشفى شاكيا من شيء استقر داخل عينه اليمنى ويمنعه من الرؤية.

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وفحص الطبيب المريض، ولاحظ الدودة في عينه وقرر إزالتها على الفور، وإلا فإن الرجل سيفقد بصره.

وبالفعل أجرى الطبيب عملية جراحية لعين المريض صورتها الكاميرا، وسحب فيها من عين الرجل دودة، وضعت في حاوية بلاستيكية وتبين أن طولها 15 سنتميترا.

وأصيب الرجل، على ما يبدو، بطفيلي (فخرية بنكروفتية) ينتشر في أمريكا الجنوبية والجزر الاستوائية في المحيطين الهادئ والهندي.

وتدخل يرقات هذا الطفيلي إلى مجرى الدم عن طريق لسعات البعوض، وتتسبب بداء الفيل الذي يؤدي إلى تضخم مرضي في حجم الساقين والأعضاء التناسلية وأجزاء أخرى من الجسم.

المصدر: لينتا. رو