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ما هو تأثير "الإندومي" على الجسم؟

الصحة

ما هو تأثير
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المعكرونة سريعة التحضير غير ضارة
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أعلن علماء من جامعة سيبيريا للعلوم والتكنولوجيا أن ضرر المعكرونة سريعة التحضير "الإندومي" مبالغ فيه جدا.

ودرس علماء الجامعة مكونات هذه المعكرونة، واتضح أنها تتكون من دقيق القمح وملح ونشاء وزيت النخيل وكربونات الصوديوم (الصودا) وبولي فوسفات الصوديوم المستخدم لتنظيم الحموضة.

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وتشير يلينا سيمتشينكو، من قسم الكيمياء العضوية في الجامعة، إلى أن فائدة دقيق القمح المكون للمعكرونة محدودة جدا، وأشارت إلى أن "هذا الدقيق من حبوب تحتوي على لب وقشرة. وعند معالجة الحبوب تنخفض فيها نسبة الألياف والفيتامينات. لذلك من الأفضل استخدام دقيق الحبوب الكاملة".

كما يحتوي المرق إضافة إلى الماء على النشاء والملح وزيت النخيل  ومواد حافظة مثل سوربات البوتاسيوم وبنزوات الصوديوم وأيضا غلوتامات الصوديوم.

ويشير الباحثون إلى أن نسب هذه المواد في المعكرونة سريعة التحضير لا تضر بالجسم، ولكن هذا لا يعني تناول هذه المعكرونة بصورة مستمرة، لأنها لا تحتوي على كمية البروتينات والدهون اللازمة للجسم.

المصدر: لينتا. رو

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