3 أسباب رئيسية لتكون لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية

ابتكر علماء جامعة تسوكوبا اليابانية صبغة خاصة يحصل العلماء بمساعدتها على فرصة متابعة عملية تكون لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية، وعلى معلومات عن سبب تكونها.

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ويقول ميتيتو همادي، في مقال نشره الباحثون في مجلة Scientific Reports: "بفضل هذا الابتكار يتمكن الأطباء من معرفة مكان تراكم هذه اللويحات في الأوعية الدموية، ومدى فعالية الدواء المستخدم في إزالتها".

ووفقا لمعلومات منظمة الصحة العالمية، تبدأ عملية تكون لويحات الكوليسترول بعد فترة زمنية قصيرة من تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية، التي تبدأ بالتضخم وتفقد مرونتها نتيجة زيادة تركيز الكالسيوم، ما يسبب تصلبها.

وأشار الباحثون اليابانيون إلى أن نتائج دراستهم أكدت على أن التدخين واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالدهون وانعدام التمارين البدنية، من أهم العوامل التي تسرع في عملية تراكم الكوليسترول وتكون اللويحات في الأوعية الدموية.

المصدر: ميديك فوروم