اكتشاف طريقة جديدة لحماية الأوعية الدموية من التصلب

يعتبر الكوليسترول الزائد المسبب الرئيس لمرض تصلب الشرايين في القلب والدماغ، والعامل الأكثر انتشارا بين مسببات الوفيات في العالم.

ويؤكد علماء جامعة كاليفورنيا الأمريكية في مقال نشروه في مجلة Nature Medicine الطبية أنهم وجدوا طريقة تجبر الأوعية الدموية على التخلص من الكوليسترول الزائد الذي يضر بها.

وخلص فريق العلماء إلى أن التأثير في مورثة MeXis يمكن أن يساعد في تنظيف الشرايين بوتائر سريعة من لويحات الكوليسترول التي بسبب تراكمها تؤدي إلى تصلب الشرايين الذي يتطور لاحقا إلى أمراض في القلب واضطرابات مختلفة في وظائف الدماغ.

ويؤكد العلماء أن الوظيفة البيولوجية لـMeXis تكمن في إفراز حمض lncRNA الذي يلعب الدور الأساسي في إخراج الكوليسترول من جدران الأوعية الدموية.

وبينت نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية أن ضعف نشاط هذا الجين عند بعض الفئران، تسبب في تراكم الكوليسترول في شرايينها، وعندما حفزوا نشاط الجين بدأ الكوليسترول يخرج بسرعة منها.

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وسوف يبدأ العلماء باختبار عدة طرق تساعد في تحفيز نشاط الجين MeXis لأنهم يعتقدون بأن الطب يمكن أن يتوصل إلى طرق مبدئية جديدة لعلاج تصلب الشرايين من خلال عملية تعديل الجينات.

تصلب الشرايين يؤدي إلى الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وأمراض قلبية مختلفة.

هذه الاضطرابات قد تظهر على شكل أرق وطنين في الأذن وضعف وخمول وتعرق وارتفاع في ضغط الدم والتهيج والاكتئاب.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما