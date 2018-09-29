حالة قلبية ترتبط بمتلازمة الموت المفاجئ!

كشفت دراسة جديدة أن حالة قلبية "غير ضارة" تصيب واحدا من كل 100 شخص، ترتبط بمتلازمة الموت المفاجئ.

وتحدث حالة انهيار الصمام التاجي، عندما لا تغلق الصمامات التي تفصل حجرتي الجانب الأيسر من القلب، بشكل صحيح.

ووجد باحثو جامعة Adelaide، أن 12% من الأشخاص الذين يموتون عندما تتوقف قلوبهم عن النبض بشكل مفاجئ، يعانون من خلل في الصمام التاجي، حيث يصبح مرنا جدا وبالتالي لا يتم إغلاقه كما يجب. ويمكن أن يؤثر هذا الأمر على كيفية تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

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وقال قائد الدراسة، الدكتور راجيف ماجان: "على مر السنين، كانت هناك العديد من الدراسات المتعلقة بالحالة التي تربط خلل الصمام التاجي مع موت القلب المفاجئ وغير المبرر، ومع ذلك، لم يتم تأكيد الارتباط".

وقام الباحثون بتحليل 34 دراسة لتقييم مدى أهمية وشيوع حالة خلل الصمام التاجي، وعدد المرات التي تؤدي فيها إلى الموت المفاجئ (SCD).

وتشير النتائج التي نُشرت في مجلة Heart، إلى أن 1.2% فقط من سكان إنجلترا يعانون من مرض الصمام التاجي MVP. ولكن في 11.7 من حالات SCD، عانى المتوفى من الإصابة بـ MVP.

ويقول الباحثون إن التحليل المطور يؤكد هذا الارتباط ويشير إلى أن حالات الوفاة المفاجئة لدى مرضى الصمام التاجي، كبيرة.

وتقدم الدراسة نظرة ثاقبة على الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث بشأن المرضى الذين يعانون من خلل الصمام التاجي.

المصدر: ديلي ميل