مشروبات كحولية يمكن لمرضى السكري تناولها

تؤكد التوصيات الطبية على وجوب اتباع نظام غذائي خاص عند ارتفاع مستوى السكر في الدم، وتجنب القيام بأي نشاط بدني شديد، فماذا عن المشروبات الكحولية؟

ويعتقد الأطباء أنه بإمكان مرضى السكري تناول بعض أنواع المشروبات الكحولية بعد أن يتم اختيارها بدقة. فوفق مؤشر الغلوكوز القريب من المستوى الطبيعي، يمكن للمريض تناول بعض أنواع الجعة باستثناء تلك التي فيها نسبة كحول مرتفعة.

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ولكن على المرضى الابتعاد تماما عن تناول حتى كوكتيل مشروبات كحولية مخفف، وأنواع النبيذ الحلو ونبيذ التفاح، والليكيور (مشروبات كحولية قوية مطعمة بالأعشاب وغيرها ومحلاة بالسكر). وإذا ظهرت لديهم رغبة في تناول المشروبات الكحولية، فعليهم تناول كمية قليلة من النبيذ الخالي من السكر.

كما يشير الأطباء إلى أن "تناول الكحول يخفض مستوى السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستواه إلى دون المستوى المطلوب لدى مرضى السكري الذين يتعاطون أدوية لتخفيض مستواه".

ويضيف الأطباء أن انخفاض مستوى السكر في الدم يذكر بالصداع الناتج من تناول كمية كبيرة من الكحول في الليلة الماضية. لذلك يجب قياس مستوى السكر في الدم في صباح اليوم التالي.

المصدر: ميديك فوروم