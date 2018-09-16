دراسة: الكافيين مفيد لصحة الكلى

نشرت مجلة "N D Transplantation" نتائج دراسة حديثة تؤكد أهمية الكافيين للذين يعانون من أمراض الكلى.

وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت أكثر من 4800 شخص ممن يعانون من أمراض الكلى المزمنة، والتي راقب فيها العلماء هؤلاء الأشخاص لسنوات، أن المرضى الذين يتناولون كميات معقولة من القهوة أو المشروبات التي تحتوي الكافيين يوميا، قلت معدلات الوفاة لديهم بمقدار 25%، مقارنة بالمرضى الآخرين.

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كما لاحظ القائمون على الدراسة أن الأوعية الدموية للمرضى الذين يتناولون القهوة يوميا، كانت أفضل منها لدى بقية المرضى، ونشاطهم الكلوي كان أفضل، ونوهوا إلى أن السبب في ذلك قد يكون الكافيين الموجود في هذا المشروب، والذي يعتبر مادة فعالة تساعد على تحرير أوكسيد النتريك في الجسم، والذي يلعب دورا مهما كمضاد أكسدة، ويقوي جدران الأوعية الدموية.

من جانبه، قال العالم ميغيل بيرا، أحد القائمين على الدراسة: "وصولنا إلى تلك النتائج لا يعني أن نشجع الجميع على تناول الكافيين بكميات كبيرة، فرغم فوائد تلك المادة، إلا أن كثرتها قد تكون خطيرة، وخصوصا لمن يعاني من ارتفاع الضغط الشرياني".

المصدر: لايف. رو