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اكتشاف فائدة غير متوقعة لرائحة القهوة

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف فائدة غير متوقعة لرائحة القهوة
Globallookpress Oleksiy Maksymenko/http://imagebroker.com/#/search/
اكتشاف فائدة جديدة لرائحة القهوة
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اكتشف خبراء معهد ستيفنز للتكنولوجيا في الولايات المتحدة أن رائحة القهوة يمكنها تحسين قدرة الناس التحليلية، في عملية تشبه تأثير الدواء الوهمي.

ونشرت Medical Xpress أن الخبراء أجروا تجارب علمية بمشاركة حوالي 100 طالب، كان عليهم اجتياز اختبار القبول في الدراسات العليا لإدارة الأعمال GMAT، والإجابة على 10 أسئلة في علم الجبر، بحيث قسّمت هذه العينة من الطلبة إلى مجموعتين:

أدت المجموعة الأولى الاختبار بوجود رائحة القهوة، بينما أدت المجموعة الثانية الاختبار في ظروف اعتيادية، وجاءت إجابات أفراد المجموعة الأولى أفضل من الثانية.

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وتضمن الجزء الثاني من التجارب استطلاع رأي 200 شخص، طلب منهم التفكير في كيفية تأثير الروائح المختلفة على نشاط الإنسان، وكانت إجابات المشاركين في استطلاع الرأي، أن رائحة القهوة ترفع اليقظة والحيوية، وتزيد الإنتاجية، وتحسن تنفيذ مختلف المهام. ومع أن رائحة القهوة المستخدمة كانت خالية من الكافيين، إلا أن الخبراء يعتقدون أن نتائج الاختبار كانت بسبب الإيحاء الذاتي.

ويفترض الباحثون أنه في هذه الحالة، يمكن أن يكون تأثير الدواء الوهمي مفيدا في مختلف مجالات الحياة بما فيها مجال الأعمال، فيمكن على سبيل المثال استخدام رائحة القهوة الخفيفة في تحسين أداء الطلاب والموظفين.

المصدر: لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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