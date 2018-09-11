أكثر المشروبات الشائعة أمانا وأقلها خطرا على الصحة

حددت منظمة الصحة العالمية الجرعة الآمنة القصوى من السكر بالنسبة للشخص البالغ في اليوم الواحد بـ 25 غراما.

أما إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فقد قدمت استثناء لسكان الولايات المتحدة، ورفعت كمية السكر المسموح بها للشخص في اليوم الواحد إلى 50 غراما.

وذهب الباحثون الأمريكيون إلى أبعد من ذلك، وأصدروا وثيقة خاصة تشرح بالتفصيل كمية السكر الموجودة في المشروبات الأكثر شعبية، كالقهوة بأنواعها والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وحدد الخبراء مشروب فراباتشينو (مع الكاراميل) لماركة "ستارباكس"، كمشروب القهوة الأكثر أمانا من بين أنواع القهوة.

ويحتوي المشروب على أقل نسبة سكر من بين جميع مشروبات هذا النوع للماركات الأخرى، وتبلغ كمية السكر في كوب منه 49 غراما فقط.

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أما أسوأ قهوة من هذا النوع فتعود للماركة الأمريكية "دونكين دوناتس" باحتواء الكوب على كمية سكر تبلغ 145 غراما.

وبالنسبة للمشروبات الغازية، فقد سمى العلماء مشروب سبرايت "Sprite"، الأفضل للصحة، حيث تحتوي عبوة 0.33 لتر منه على 38 غراما من السكر فقط، مع العلم أن عبوة كوكا كولا من الحجم نفسه تحتوي على 39-43 غراما من السكر.

كما اعتبر الباحثون أن "ريد بول" هو مشروب الطاقة الأكثر أمانا من بين المشروبات المشابهة الأخرى، فهوى يحتوي على كمية من السكر تبلغ 27 غراما فقط، بينما تحوي بقية مشروبات الطاقة على كمية سكر تتراوح ما بين 54 و60 غراما لكل عبوة.

المصدر: لايف. رو