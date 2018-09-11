 
مباشر

أكثر المشروبات الشائعة أمانا وأقلها خطرا على الصحة

الصحة

أكثر المشروبات الشائعة أمانا وأقلها خطرا على الصحة
pexels-rawpixel.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krns

حددت منظمة الصحة العالمية الجرعة الآمنة القصوى من السكر بالنسبة للشخص البالغ في اليوم الواحد بـ 25 غراما.

أما إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فقد قدمت استثناء لسكان الولايات المتحدة، ورفعت كمية السكر المسموح بها للشخص في اليوم الواحد إلى 50 غراما.

وذهب الباحثون الأمريكيون إلى أبعد من ذلك، وأصدروا وثيقة خاصة تشرح بالتفصيل كمية السكر الموجودة في المشروبات الأكثر شعبية، كالقهوة بأنواعها والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وحدد الخبراء مشروب فراباتشينو (مع الكاراميل) لماركة "ستارباكس"، كمشروب القهوة الأكثر أمانا من بين أنواع القهوة.

ويحتوي المشروب على أقل نسبة سكر من بين جميع مشروبات هذا النوع للماركات الأخرى، وتبلغ كمية السكر في كوب منه 49 غراما فقط.

إقرأ المزيد
اكتشاف فائدة جديدة لرائحة القهوة اكتشاف فائدة غير متوقعة لرائحة القهوة

أما أسوأ قهوة من هذا النوع فتعود للماركة الأمريكية "دونكين دوناتس" باحتواء الكوب على كمية سكر تبلغ 145 غراما.

وبالنسبة للمشروبات الغازية، فقد سمى العلماء مشروب سبرايت "Sprite"، الأفضل للصحة، حيث تحتوي عبوة 0.33 لتر منه على 38 غراما من السكر فقط، مع العلم أن عبوة كوكا كولا من الحجم نفسه تحتوي على 39-43 غراما من السكر.

كما اعتبر الباحثون أن "ريد بول" هو مشروب الطاقة الأكثر أمانا من بين المشروبات المشابهة الأخرى، فهوى يحتوي على كمية من السكر تبلغ 27 غراما فقط، بينما تحوي بقية مشروبات الطاقة على كمية سكر تتراوح ما بين 54 و60 غراما لكل عبوة.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بعد منعها من السفر، مقابلة حصرية مع عهد التميمي، تكشف فيها التفاصيل لـRT Online