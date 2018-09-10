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الأظافر تساعد في تشخيص السرطان

الصحة

الأظافر تساعد في تشخيص السرطان
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تغير شكل ولون الأظافر قد يكون علامة للإصابة بسرطان الرئة
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توصل علماء إلى أن تغير لون وشكل الأظافر دليل على الإصابة بسرطان الرئة وغيره من أنواع الأمراض الخبيثة.

ويشير الخبراء إلى أن التشوه غير الطبيعي، وتغير اتجاه نمو الأظافر، وكذلك سمك نهايات الأصابع قد تكون علامات لسرطان الرئة.

وقد لوحظت هذه الأعراض لدى البريطانية جيني وليامز تايلور، التي نشرت رسالة مع صورة لظفرها المتغير، واستخدمها الأطباء لتشخيص إصابتها بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة.

كما ينصح العلماء بالانتباه إلى تغير لون الأظافر، فشحوبها قد يكون علامة الإصابة بأمراض الكبد. في حين قد يدل وجود بقع قاتمة اللون تحت الأظافر على بدايات سرطان الجلد.

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وكتبت البريطانية تايلور: "لقد نشرت صورة أظافري وسألت إذا ما شاهد مثلها. وبعد أسبوعين مرهقين في العيادات الطبية، تبين أني مصابة بالسرطان في الرئتين. آمل أن يساعد هذا الآخرين في اكتشاف المرض في مراحله المبكرة".

ومع ذلك، ينصح الخبراء كل من يكشف مثل هذه التغيرات في أظافره بعدم الخوف والهلع لأن الأعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالمرض.  

المصدر: رامبلر

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