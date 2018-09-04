اكتشاف طريقة جديدة لتشخيص سرطان الرئة المبكر

يمكن تشخيص سرطان الرئة، بحسب الأعراض المتعارف عليها من سعال مصحوب بخروج دم، وآلام في الصدر مع ضيق وصعوبة في التنفس.

ومع ذلك، يؤكد الأطباء، وجود واحد من الأعراض غير معروف لدى العامة، والذي يؤكد الخبراء على أنه يسمح بالتشخيص المبكر لسرطان الرئة.

وكما هو معروف، فإنه في المراحل الأولى من الإصابة بالمرض، فإن الأعراض التي سبق ذكرها من الممكن أن لا تظهر.

ويشير المتخصصون في هذا الشأن بأنه يمكن تحديد الإصابة في مراحلها المبكرة من عدمها، عن طريق أصابع اليدين.

وأكد العلماء على أن 1 من كل 25 شخصا مصابا بالمرض يمكن تحديده وفي مراحله المبكرة عن طريق فحص أصابع اليدين، حيث أن أصابع المصابين بسرطان الرئة تكون مثل العصي، أي أنها تتغير من حيث شكل ولون الأظافر،وتصبح معقوفة بشكل كبير أو أنها كبيرة في نهاياتها.

وأضافوا، إلى أنه كلما تقدم المرض في مراحله كلما أصبح الأمر أكثر وضوحا، ويبدو الجلد حول الأظافر لماعا، فيما تشهد مفاصل الأصابع نمو العظام في تلك المناطق.

وأشار الخبراء، إلى أن هذه العوامل تظهر نتيجة زيادة تدفق الدم إلى أجزاء معينة في الجسم، فيما ينصح المتخصصون، بمراجعة الأطباء في حال ظهور مثل هكذا أعراض لدى الشخص.

المصدر: فيستا. رو