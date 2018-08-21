 
مباشر

العلماء يحددون كمية الكربوهيدرات اليومية التي تساعد في إطالة العمر

الصحة

العلماء يحددون كمية الكربوهيدرات اليومية التي تساعد في إطالة العمر
Globallookpress Andrey Turusov/Russian Look
الكربوهيدرات مهمة لصحة الإنسان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko64

اكتشف علماء مستشفى بريغهام النسائي في الولايات المتحدة، حصة الكربوهيدرات اليومية في النظام الغذائي التي تساعد في زيادة متوسط العمر.

وتفيد مجلة The Lancet بأن الباحثين استخدموا بيانات ونتائج ثماني دراسات وصفية شملت 432179 شخصا منهم 40181 قضوا نحبهم. وشملت هذه الدراسة 20 بلدا أوروبيا وشمال أمريكا وآسيا، وأخذت بالاعتبار عوامل مثل الجنس والعمر والعادات السيئة والأمراض المستوطنة والحصص النسبية للمواد الغذائية.

إقرأ المزيد
خبراء التغذية يحذرون من أخطار الحمية على الصحة!

واتضح للعلماء أن الأشخاص الذين كانت الكربوهيدرات تشكل 50% من نظامهم الغذائي هم أكثر ميلا لحياة أطول. أما الذين كانت نسبة الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي 70% وأكثر و40% وأقل، فإن فرص وفاتهم أعلى.

كما اختار الباحثون على سبيل المثال الأشخاص الذين بلغوا الخمسين من العمر. فكان متوسط عمر الأشخاص الذين شكلت الكربوهيدرات 50% من نظامهم الغذائي 33.1 سنة. أما الذين شكلت الكربوهيدرات 30% من نظامهم الغذائي فكان متوسط عمرهم 29.1 سنة.

وعلاوة على هذا، فإن الأشخاص الذين لا يتناولون الكربوهيدرات واستبدلوها بالدهون والبروتينات الحيوانية واللحوم الحمراء والدجاج والأجبان، فكانوا أكثر عرضة للموت.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا