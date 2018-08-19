اكتشاف مادة في الملفوف تحمي من سرطان القولون

يحتوي الملفوف والبروكلي والقرنبيط على مادة تعمل على تطبيع نبيت الأمعاء وتمنع ظهور ميكروبات تساعد في تطور سرطان القولون والمستقيم.

إقرأ المزيد

وأجرى فريق علمي برئاسة، غيتا ستوكينغر، من معهد فرنسيس كريك بلندن، اختبارات على الفئران، واكتشف أن مادة I3C الموجودة بكمية كبيرة في الملفوف والبروكلي والقرنبيط تبطئ تطور الأورام وتحمي الفئران السليمة من سرطان القولون والمستقيم.

كما تعمل هذه المادة على تغيير سلوك مجموعة خلايا، بما فيها أجسام مناعية مختلفة تساعد في تطور الالتهابات والخلايا الجذعية المشتركة في ترميم التشققات المجهرية والتمزقات. واكتشف العلماء أن جرعة كبيرة من مادة I3C كبحت نشاط الأجسام المناعية، ومنعت الخلايا الجذعية من التكاثر والتحول إلى خلايا معوية "بالغة" .

وتفيد نتائج الدراسة بأن نقص كمية المادة I3C يسبب التهابات مزمنة وتكاثرا مستمرا للخلايا الجذعية، ما يخلق ظروفا ملائمة لتطور السرطان.

وتقول رئيسة الفريق العلمي: "بشكل عام، لم تؤذ خضروات مثل الملفوف والبروكلي والقرنبيط أحدا حتى الآن. ولكن مع ذلك، علينا معرفة ما إذا كانت مادة I3C تؤثر بطريقة مشابه على الخلايا المعوية البشرية".

المصدر: نوفوستي