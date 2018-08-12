الضوء الأزرق خطر على البصر

أثبت علماء إسبان من جامعة توليدو، أن الضوء الأزرق يشكل خطورة على خلايا شبكية العين.

ويشير الباحثون إلى أن توجيه الضوء الأزرق إلى العين يؤدي إلى تنشيط جزيئات شبكية العين الحساسة للضوء، ما يسبب تغير حالة الدهون الفسفورية المشاركة في مسار الإشارات الخلوية. وهذا يؤدي إلى ازدياد تركيز الكالسيوم في السائل الخلوي، ما قد يسبب موت الخلايا، بحسب مجلة Scientific Reports.

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ويؤكد علماء الجامعة على أن تدمير خلايا الشبكية يتم بسبب تأثير الضوء الأزرق في مستقبلات الضوء في الجزيئات الحساسة، حيث لا يلاحظ هذا عند توجيه الضوء الأحمر أو الأصفر والأخضر.

ويقول الباحثون إن "قرنية عين الإنسان غير قادرة على عكس الضوء الأزرق. وإذا أخذنا بالاعتبار أن العين تتعرض دائما إلى هذا الضوء، فإن هذا يؤدي إلى موت الخلايا المستقبلة للضوء في الشبكية، ما يؤدي تدريجيا إلى فقدان البصر".

وقد بينت نتائج التجارب على خلايا مستقبلات الضوء في الشبكية، والتي أضافها الخبراء إلى خلايا عصبية وسرطانية وقلبية، أن الضوء الأزرق تسبب في "قتل" جزيئات الشبكية للأنواع الثلاثة.

ويتعرض الناس لموجات الضوء الأزرق في الحياة اليومية من شاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والمصابيح.

المصدر: رامبلر