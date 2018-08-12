// 26.06.2018 по тикету 15478
علماء يكشفون مخاطر النوم لفترة طويلة
Globallookpress Carmen Jaspersen/dpa
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أعلن علماء جامعة كيلي البريطانية أن النوم لأكثر من 8 ساعات يضر من الناحية النفسية ويضاعف خطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية.
ويفيد Science Alert بأن العلماء توصلوا إلى هذا الاستنتاج من دراسة وتحليل 74 دراسة سابقة شملت أكثر من 3 ملايين شخص، حيث اكتشفوا أن الذين ينامون مدة عشر ساعات، يزداد خطر موتهم بنسبة 30% مقارنة بالذين ينامون مدة سبع ساعات.
كما بين التحليل أن الموت بسبب الجلطة الدموية يزداد بنسبة 56%، وبسبب أمراض القلب بنسبة 49%. ومن جانب آخر، فإن النوم لفترة قصيرة أو بشكل سيئ يسبب مشكلات صحية للشخص ويزيد من خطر إصابته بأمراض القلب بنسبة 44%.
المصدر: نوفوستي
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