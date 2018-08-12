علماء يكشفون مخاطر النوم لفترة طويلة

أعلن علماء جامعة كيلي البريطانية أن النوم لأكثر من 8 ساعات يضر من الناحية النفسية ويضاعف خطر الموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية.

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ويفيد Science Alert بأن العلماء توصلوا إلى هذا الاستنتاج من دراسة وتحليل 74 دراسة سابقة شملت أكثر من 3 ملايين شخص، حيث اكتشفوا أن الذين ينامون مدة عشر ساعات، يزداد خطر موتهم بنسبة 30% مقارنة بالذين ينامون مدة سبع ساعات.

كما بين التحليل أن الموت بسبب الجلطة الدموية يزداد بنسبة 56%، وبسبب أمراض القلب بنسبة 49%. ومن جانب آخر، فإن النوم لفترة قصيرة أو بشكل سيئ يسبب مشكلات صحية للشخص ويزيد من خطر إصابته بأمراض القلب بنسبة 44%.

المصدر: نوفوستي