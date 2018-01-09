العلماء يكشفون مخاطر قلة النوم

درس باحثون من جامعة نيويورك في بينغهامتن تأثير مدة النوم على الأشخاص الذين يعانون من القلق وينشغلون دائما بالأفكار السلبية.

وعرضت على المشاركين في الدراسة صور تثير العواطف، ومن ثم استنادا إلى حركة العين، حدد العلماء مقدار ردود الفعل لديهم.

واتضح أن اضطرابات النوم الدورية تسبب مشكلات عند محاولة الذين يعانون منها التهرب من الأفكار السلبية. ووفق رأي العلماء، يؤدي هذا إلى اضطرابات نفسية وظهور القلق والاكتئاب بصورة خاصة.

كما تبين أن الذين ينامون أقل من 8 ساعات في اليوم يعانون من الكآبة والقلق الدائم.

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ويقول البروفيسور ميرديت كوليز، أحد المشاركين في البحث: "اكتشفنا أن الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة كان لديهم ميل للتفكير دائما في الأمور السلبية التي يمكن للناس عادة تجاوزها، إلا أنهم واجهوا مشكلة في ذلك". وبحسب البحث فإن هذه النتائج ستسمح لعلماء النفس بمكافحة عدد من الاضطرابات النفسية وتحسين نظام النوم، كما أورد موقع "Eurekalert".

وسبق لعلماء جامعة كاليفورنيا أن أعلنوا تمكنهم من إثبات أن قلة النوم تؤدي إلى خفض نشاط الدماغ وقد تسبب فقدان الذاكرة المؤقت ومشكلات في البصر.

المصدر: نوفوستي

كامل توما