"علاج سحري" لمحاربة إدمان التدخين!

أكد علماء أن استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي، مثل الفطر السحري، يمكن أن يساعد الناس على محاربة إدمان التدخين.

ويسمى المركب الفعال الموجود في الفطر السحري، psilocybin، حيث كان يُعطى لعدد من المدخنين.

وتهدف الدراسة التي استمرت 6 سنوات، إلى الكشف عن الآلية الدماغية التي تجعل من الصعب جدا التخلص من عادة التدخين السيئة.

وقال تيسين نوراني، من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة وجامعة Durham: "يعد تدخين السجائر بلاء صحيا عاما، ولا توجد علاجات فعالة يمكن الاعتماد عليها. وحققت الدراسة التجريبية مفتوحة التسمية، نتائج مثيرة للإعجاب في علاج إدمان تدخين السجائر بمساعدة مركب psilocybin، وكنا نريد أن نفهم بشكل أفضل كيفية عمله".

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وبالنسبة للدراسة، أجرى العلماء مقابلات مع 12 شخصا شاركوا في دراسة سابقة حول الإقلاع عن التدخين، حيث تلقى المشاركون العلاج السلوكي المعرفي إلى جانب 2 أو 3 جلسات علاج باستخدام psilocybin.

واستمرت المقابلات على مدى 30 شهرا، بعد إجراء جلسات psilocybin الأولية.

وتوقف 9 من المشاركين عن التدخين على نحو فعال بعد العلاج بالمركب السحري، بينما تدهور حال اثنين منهم وأصبح أحدهم مدخنا اجتماعيا.

وأفاد المشاركون بملاحظة فوائد بالإضافة إلى التغلب على إدمان النيكوتين، تشمل ارتفاع مستويات التقدير الجمالي والانفتاح على المجتمع.

وتبين الدراسة المنشورة في مجلة علم الأدوية النفسية، أن هذه الطريقة تعمل بشكل جيد للتخلص من إدمان التدخين.

وفي شهر مايو، كشف العلماء أن الفطر السحري يمكن أن يحسن أيضا من المعالجة العاطفية لدى المرضى المصابين بالاكتئاب.

ووجدت دراسة أجريت على 17 مريضا يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج، نُشرت في علم الأدوية النفسية، أن علاج psilocybin إلى جانب الدعم النفسي، ارتبط مع التعرف بشكل أفضل على الوجوه العاطفية.

المصدر: ديلي ميل