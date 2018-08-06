ابتكار مستحضر آمن وفعال لعلاج السرطان

ابتكر علماء معهد موناش في ملبورن بأستراليا، مستحضرا جديدا مضادا للسرطان، يمكنه وقف نمو الأورام من دون آثار جانبية خطيرة.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الجزيئات الموجودة في مكونات المستحضر الجديد تكبح نشاط البروتينين KAT6A وKAT6B اللذين يزداد نشاطهما في خلايا الورم.

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وأظهرت نتائج الاختبارات قبل السريرية، أن كبح نشاط KAT6A يزيد من عمر الفئران المخبرية المصابة بسرطان الغدد اللمفاوية. وفي هذه الحالة، تختل دورة حياة الخلية السرطانية وتتوقف عن التكاثر. ولا يمس المستحضر الجديد الأنسجة السليمة، وهذا ما يميزه عن غيره من أنواع العلاج الكيميائي.

ووفقا لرأي العلماء، قد تكون هذه الطريقة فعالة في منع التنكس بعد العلاج الأول. ومع ذلك، يجب إثبات فعالية المستحضر الجديد لمرضى السرطان في دراسات مستقبلية.

المصدر: لينتا. رو