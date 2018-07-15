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اكتشاف طريقة لمنع تطور المرحلة الأخيرة من السرطان

الصحة

اكتشاف طريقة لمنع تطور المرحلة الأخيرة من السرطان
Globallookpress Britta Pedersen/ZB
طريقة جديدة لمنع انتشار السرطان
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اكتشف علماء جامعة تولين الأمريكية أن بعض أنواع الأدوية المستخدمة في علاج السرطان يمكنها وقف انتشار المرض في مرحلته النهائية.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن هذه الأدوية تمنع انتقال الإشارات الكيميائية عبر الإكسوزومات (الحويصلات خارج خلوية) بين الخلايا السرطانية.

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وتعد الإكسوزومات فقاعات مجهرية تتكون من غشاء دهني وتحتوي على جزيئات بروتينات الحمض النووي. وقد اتضح أن الإكسوزومات التي تفرزها الخلايا السرطانية تحتوي على مواد تحفز نمو الأورام. فمثلا، يمكن أن تنقل هذه الفقاعات الجينات الورمية إلى الخلايا المجاورة، ما يزيد من انتشار المرض. كما قد تحتوي هذه الفقاعات على عوامل تكبح نشاط النظام المناعي.

ودرس العلماء 4580 مستحضرا دوائيا، تسمح إدارة الدواء والغذاء باستخدامها. وقد اتضح أن 22 منها بما فيها مضادات حيوية ومضادات للفطريات والالتهابات، يمكنها منع انتشار الإكسوزومات من خلايا سرطان البروستاتا وتمنع تطور الورم.

المصدر: لينتا. رو

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