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اكتشاف خطر حقيقي لمعجون الأسنان

الصحة

اكتشاف خطر حقيقي لمعجون الأسنان
Globallookpress 001 Stewart Goldstein/Medicimage LTD
اكتشاف خطر لمعجون الأسنان
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أعلن علماء من جامعة تكساس الأمريكية أن ثاني أكسيد التيتانيوم E171 الموجود في معاجين الأسنان ومستحضرات التجميل، يمكن أن يسبب الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

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ويشير العلماء في مقال نشر في مجلة Chemical Research in Tpxicology إلى أن هذه المادة الكيميائية تستخدم على نطاق واسع في صناعة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، لإضفاء اللون الأبيض عليها، إضافة إلى أنها تعتبر غير ضارة للإنسان.

وأجرى العلماء دراسة بمشاركة 11 متطوعا، أخذت منهم عينات من نسيج البنكرياس، حيث اكتشف ثاني أكسيد التيتانيوم في 8 منها أصحابها يعانون من السكري من النوع الثاني، أما المتبقية فكانت خالية من هذه المادة وأصحابها أصحاء.

واستنتج العلماء أن ثاني أكسيد التيتانيوم قد يكون من المواد المسببة لمرض السكري من النوع الثاني. لذلك ينوي العلماء اختبار فرضيتهم على مجموعة كبيرة من الناس.

المصدر:  نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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