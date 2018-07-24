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افتتاح أول "صيدلية ذكية" في الشرق الأوسط

الصحة

افتتاح أول
You-Tube: tahawultech·com
أول صيدلية سعودية ذكية، مشفى الملك فهد.
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افتتحت السعودية أول "صيدلية ذكية" في البلاد وسائر الشرق الأوسط، حيث يديرها روبوت آلي، بشكل كامل.

وافتتحت الصيدلية الذكية في مشفى الملك فهد التخصصي الواقع في منطقة تبوك السعودية، وسط حضور رسمي وطبي كبير.

وتستطيع الصيدلية توزيع وبيع أكثر من 1500 علبة دواء في ساعة واحدة فقط. كما بإمكانها تخزين أكثر من 20 ألف علبة دواء يوميا، وكذلك رفض منتهية الصلاحية منها. 

وعلاوة على ما سبق، تستطيع الصيدلية الذكية قراءة ومعالجة 240 وصفة طبية في الساعة الواحدة، العامل الذي يساعد على توفير وقت المرضى والصيدلانيين بشكل كبير.

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وعبر أطباء سعوديون عن أهمية وضرورة استخدام هذا النوع من الصيدليات التي تؤمن معايير سلامة دوائية عالية، وتضمن عدم حدوث أية أخطاء أثناء عملية الحصول على دواء. 

ومن المقرر توسيع نطاق استخدام الصيدليات الذكية في المملكة، بعد نجاح الفترة التجريبية الراهنة.

المصدر: Arab News

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