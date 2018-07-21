"الغذاء والدواء الأمريكية" تجيز أول عقار يعالج سرطان الدم النخاعي

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على عقار جديد موجه لعلاج البالغين من مرضى سرطان الدم النخاعي الحاد، ولديهم طفرة جينية محددة.

ووفقا للهيئة، فإن عقار "Tibsovo" الجديد، يعتبر أول علاج موجه لمرض سرطان الدم النخاعي أو ما يعرف باللوكيميا، تدخل فيه تركيبة تمنع تقدم المرض وتحد من انتشاره، وذلك عبر تفاعل مواد الدواء مع بعض الجزيئات التي تساهم في نمو وانتشار السرطان.

وقد حددت فاعلية وسلامة العقار الجديد، بعد خضوع 174 مريضا بالغا له يعانون المرض.

وبينت التجارب أن 37% من أصل 110 مرضى كانوا بحاجة في بداية الدراسة لنقل الدم أو الصفائح الدموية لهم بشكل دوري، وأنهم أصبحوا بفضل العقار الجديد غير محتاجين لها لمدة 56 يوما على الأقل.

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لكن إلى جانب فاعلية العقار الجديد، فقد أظهرت التجارب عددا من الآثار الجانبية الأكثر شيوعا، تتمثل في زيادة خلايا الدم البيضاء، وآلام المفاصل، والإسهال، وضيق التنفس، وتورم الذراعين أو الساقين، والغثيان.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يشعر المريض بالألم أو تقرحات في الفم أو الحلق، وعدم انتظام ضربات القلب، والطفح الجلدي، والحمى، والسعال، والإمساك.

وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، هي وكالة تابعة لوزارة الولايات المتحدة لخدمات الصحة وحقوق الإنسان، ومسؤولة عن حماية وتعزيز الصحة العامة من خلال التنظيم والإشراف على سلامة الأغذية والعقاقير الطبية والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية.

المصدر: الأناضول