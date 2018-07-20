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حقنة واحدة لعلاج السرطان

الصحة

حقنة واحدة لعلاج السرطان
Globallookpress David Oxberry / moodboar
حقنة واحدة لعلاج السرطان
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كشفت نتائج تجارب مخبرية عن دواء مبتكر "يحرق" عمليا الأنسجة المصابة بالسرطان في الدماغ، ويحفّز نمو خلايا سليمة.

وابتكر خبراء مستشفى جون هوبكنز، في الولايات المتحدة الأمريكية، طريقة جديدة لتدمير الأورام السرطانية في الدماغ في مراحلها الأولى، واستخدموا في اختباراتهم ما يسمى "microRNAs"، وهي جزيئات معدلة تساعد في الحصول على مستحضر جديد.

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وجرت الاختبارات على فئران تجارب، كان العلماء قد زرعوا مسبقا أوراما في أدمغتها، ثم حقنت بالمستحضر الجديد، وكانت النتيجة مدهشة، فقد تبين أن هذا الدواء قام عمليا بـ "حرق" الأنسجة المصابة، بل وحفّز نمو خلايا سليمة جديدة.

وتمكن العلماء بذلك من "تخطّي" الحاجز الطبيعي الذي يمثّل "البوابة" بين الدماغ والجسم، وقسم العقار الجديد إلى "أكياس" عضوية سمكها أصغر بـ1000 مرة من شعرة الإنسان، وحينما يحقن العقار في الجسم، تحرر الخلايا السرطانية جزيئات "microRNAs" المعدلة.

 المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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