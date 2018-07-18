بيل غيتس يخصص 30 مليون دولار لدراسة مرض ألزهايمر

ساهم الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، بمبلغ 30 مليون دولار في دراسة لمرض ألزهايمر تستمر ثلاثة أعوام.

وقرر غيتس المساهمة في صندوق دراسة ألزهايمر "Diagnostics Accelerator" بعد لقائه عددا من العائلات اللواتي شخص الأطباء بعض أفرادها بهذا المرض. كما أشار إلى أن والده كان يعاني من المرض أيضا.

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وقال غيتس: "يهدف المشروع الذي أطلقته منظمة Alzheimer's Drug Discovery Foundation إلى تسريع عملية الابتكار في مجال تشخيص المرض مبكرا".

وكان بيل غيتس قد أعلن، في نوفمبر 2017، عن استثمار 50 مليون دولار في صندوق لدراسة مشكلة علاج الخرف Dementia Discovery Fund وغيره من أمراض الدماغ المكتسبة.

المصدر: نوفوستي