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دراسة تكشف سببا غير متوقع للربو

الصحة

دراسة تكشف سببا غير متوقع للربو
Globallookpress Daniel Herbert/
سبب غير متوقع للربو
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كشفت دراسة علماء من جامعة سيتشوان الصينية أن تناول الوجبات السريعة بصورة دورية منتظمة قد يصبح سببا في تطور الربو.

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد تحليل 16 دراسة عن احتمال الإصابة بالربو على خلفية تناول الوجبات السريعة الجاهزة التي تباع في الأكشاك أو شبه الجاهزة التي تباع في المحال التجارية.

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وتبين أن ولع تناول الأغذية التي تحتاج فقط إلى تسخين يزيد من احتمال الإصابة بالربو بشكل كبير.

ويقول العلماء إن "الأشخاص الذين يتناولون الأكلات السريعة بحدود ثلاث مرات في الأسبوع يعانون من نوبات ربو شديدة أكثر من أربع مرات في السنة".

وأشار العلماء إلى أن وجبات الطعام السريعة لا تحتوي ما يكفي من المواد الغذائية الضرورية للجسم مقارنة بالفواكه والخضروات. ويسبب النقص الدائم للفيتامينات والعناصر المعدنية لدى متناولي الأكلات السريعة التهابات في الجهاز التنفسي وبالتالي يصبحون أكثر عرضة لتطور الربو.

المصدر: رامبلر

 

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