مواد تحفز السرطان وأخرى تحمي منه

نشرت مجلة "?Which" البريطانية المتخصصة في التحقق من جودة المواد والخدمات، قائمة بأخطر المواد المسببة للأمراض السرطانية، استنادا إلى معطيات منظمة الصحة العالمية.

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وذكرت المجلة أن محفزات سرطان المعدة والأمعاء تشمل مواد كثيرة منها اللحوم الحمراء المصنعة التي تحتوى على كمية كبيرة من المواد المسرطنة، مثل لحم الخنزير المقدد والسجق والسلامي، حيث أن تناول 50 غراما منها يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وبالرغم من عدم اكتشاف علاقة مباشرة بين السرطان والمضافات الغذائية، إلا أن تناولها يؤثر سلبا في صحة الإنسان.

كما أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بـ 15 نوعا من الأمراض السرطانية، في حين تسبب المشروبات الكحولية 3% من حالات الإصابة بالسرطان.

Globallookpress Globallookpress Yu Fangping/ZUMAPRESS.com

ومن أجل تخفيض خطورة الإصابة بالسرطان، ينصح العلماء بتناول مواد غذائية غنية بالألياف والعناصر المعدنية ومضادات الأكسدة، مثل الطماطم والعنب البري والبروكلي والسبانخ والشاي الأخضر.

المصدر: فيستي. رو