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هل تجبر الوراثة البعض على ارتكاب الجرائم؟

الصحة

هل تجبر الوراثة البعض على ارتكاب الجرائم؟
imagebroker.com-© Bernhard Classen
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اكتشف علماء الوراثة من جامعة آكرشوس النرويجية الأسباب الجينية التي تدفع بعض الناس للعدوان وارتكاب جرائم عنف خطيرة.

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وذكرت صحيفة تايمز أن علماء آكرشوس أكدوا التخمينات السابقة التي كانت تدور في أذهان علماء الوراثة في مختلف أنحاء العالم، عن وجود بنية "مشوهة" في الحمض النووي التابع لهذه الفئة من البشر.

وحقن الباحثون أجسام مضادة، عزلت من دماء القتلة والمغتصبين، في فئران التجارب، وسجلوا بعد ذلك بفترة قصيرة كيف أخذت الفئران "المعدلة" تهاجم بقية الفئران باستمرار.

وكشف العلماء أن الأجسام المضادة المستخلصة من المدانين بارتكاب جرائم عنف خطيرة تعمل على تنشيط وإفراز هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر والإجهاد). وأضاف العلماء أن مصدر التهيج يمكن أن لا يكون مرتبطا بأمراض عصبية (عقلية) فقط.

ويستعد العلماء لإجراء المزيد من التجارب لابتكار ما يمكن أن يسمى (عقار الهدوء)، بحيث يعطى لمن لديهم (تشوه العنف) في الحمض النووي، ليؤثر فيهم لفترات طويلة.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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