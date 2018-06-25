بيل غيتس ينعى عالما مصريا

نعى رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، العالم المصري عادل محمود، الذي توفّي الأسبوع الماضي.

وكتب بيل غيتس، في تغريدة له على موقع تويتر: "فقدنا في وقت سابق من هذا الشهر، واحدا من أعظم المبدعين في اختراع اللقاحات في عالمنا المعاصر، الدكتور عادل محمود، الذي أنقذ حياة عددا لا يحصى من الأطفال".

Earlier this month, the world lost one of the greatest vaccine creators of our time. Dr. Adel Mahmoud saved the lives of countless children. https://t.co/FQFpS0U9Pb — Bill Gates (@BillGates) 21 июня 2018 г.

ويعد العالم المصري الراحل أحد رواد أبحاث اللقاحات والأمراض المعدية في العالم. وترجع شهرته لتطوير لقاحات ساهمت في إنقاذ مئات الملايين حول العالم من سرطان عنق الرحم، أثناء عمله رئيسا لشركة ميرك آند كو (Merck & Co)، وكان يعمل أستاذا بجامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل منصب عضو اللجنة الأكاديمية الوطنية للعلوم في الاتصالات العلمية والأمن القومي الأمريكي.

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ومن أشهر إنجازات العالم الراحل، المساهمة في حل أزمة التطعيمات عام 2013، حينما انتشرت حالات التهاب السحايا بين طلبة الجامعة، ولم يكن في الولايات المتحدة أي مواد أو استعدادات لمحاربة المرض، فجلب الدكتور محمود المصل من خلال اتصالاته مع الجامعات الأوروبية، ثم تدخل لدى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بغرض الحصول على تصاريح لدخول تلك التطعيمات.

وبدأ محمود، بعد انتشار مرض إيبولا عام 2014، بحملة لإنشاء صندوق دولي للأمصال والتطعيمات، استعدادا لانتشار أمراض على نحو مفاجئ.

المصدر: تويتر + RT