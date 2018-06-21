رحيل عالم مصري بارز في مجال اللقاحات

رحل العالم المصري البارز، ورائد أبحاث اللقاحات والأمراض المعدية في العالم عادل محمود، الاثنين الماضي، إثر نزيف دماغي عن عمر ناهز 76 عاما.

وتحدثت الصحافة المصرية عن العالم البروفيسور عادل محمود، الذي لمع بريقه في مجال الطب بدافع شديد الصلة بمرض والده، حيث تعرض خلال طفولته إلى موقف تسبب في تحول طفري ورغبة ملحة في دراسة الطب وإنقاذ أرواح المرضى، إلى أن أصبح من أبرز العلماء في المجال الأكاديمي والطبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكان للعالم المصري دور فعال في تطوير اللقاحات والتسويق للعلاج، ومن بين الأدوية التي طوّرها، علاج أمراض المعدة والحصبة الألمانية، وأطلقت الشركة إحصائية في 2017 تؤكد بيع 500 مليون جرعة من اللقاحات التي طورها البروفيسور، على مستوى العالم.

المصدر: المصري اليوم