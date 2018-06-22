اكتشاف طريقة لمنع الإصابة بأحد أخطر أنواع السرطان

عرض علماء مركز الأميرة مارغريت للبحوث السرطانية في تورونتو بكندا، طريقة تساعد في منع إصابة النساء بسرطان الثدي.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن الغدة الثديية تتكون من نوعين من الخلايا، تنشأ مما يسمى بالخلايا السلفية التي ينتج تكاثرها عن تأثير هرمون بروجسترون الجنسي، والذي يرتبط بتطور سرطان الثدي.

وإضافة لذلك، فإن عدد هذه الخلايا يزداد لدى النساء اللواتي حدثت لهن تغيرات في جين BRCA1، ما يزيد من احتمال إصابتهن بسرطان الثدي.

إقرأ المزيد

واستنادا إلى تلك المعلومات، توصل العلماء بعد تجارب أجروها على الغدة الثديية إلى أن عددا من المواد مثل الديسيتابين (Decitabinum)، يمكن أن توقف من تكاثر الخلايا السلفية، خاصة لدى النساء اللواتي حدثت لهن تغيرات في جيني BRCA1 وBRCA2.

ووفقا للعلماء، فإن هذه النتائج يمكن أن تساعد في ابتكار طرق جديدة لمنع الإصابة بسرطان الثدي.

المصدر: نوفوستي

كامل توما