اكتشاف طريقة تمنع الإصابة بسرطان الثدي

أكدت دراسة جديدة لعلماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن فيتامين "D" يساعد في تخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ويشير موقع EurekAlert، إلى أن الخبراء حللوا بيانات حصلوا عليها خلال أعوام 2002-2017 من تجارب عشوائية شاركت فيها 3325 امرأة، ودراسة مستقبلية واحدة شاركت فيها 1713 متطوعة، قسمن إلى فئات على أساس مجموعة فيتامين "D" في الدم. وتجاوزت جميع المشتركات سن الـ 55، وهن بحالة صحية جيدة. كما تابع العلماء حالتهن الصحية لأربع سنوات متتالية.

ورصد الباحثون خلال هذه الفترة 77 إصابة بسرطان الثدي. وتبين أن احتمال إصابة النساء اللواتي كانت نسبة مجموعة فيتامين "D" في دمهن أعلى من 60 نانوغرام في الميلليلتر، جاء أقل بخمس مرات مقارنة باللواتي تمتعن بنسبة بلغت 20 نانوغرام في الميلليلتر.

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ووفقا للباحثين، ومن أجل تحقيق المستوى المطلوب لهذا الفيتامين في الدم، من الضروري أن تتناول النساء المسنات المكملات الغذائية، والتعرض للشمس يوميا لمدة 10-15 دقيقة.

يذكر أن جرعة فيتامين "D" اليومية التي يوصى بتناولها تعادل 600-800 وحدة دولية، ويسبب تجاوزها الغثيان والتقيؤ والإمساك واضطراب النبض ومشكلات في الكلى.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما