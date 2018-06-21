 
مباشر
عاجل
مونديال روسيا.. مودريتش يحرز الهدف الثاني في شباك الأرجنتين

علماء: السكري علامة مبكرة للسرطان

الصحة

علماء: السكري علامة مبكرة للسرطان
ZUMAPRESS.com-© Cyrus Mccrimmon
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kec4

وجد علماء من المعهد الوطني للأورام في الولايات المتحدة الأمريكية أن المرضى الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري، يتضاعف لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وحلّل الباحثون معلومات التاريخ المرضي لـ 50 ألف شخص، في الفترة الممتدة بين عامي 1993-2013، ثلثهم من المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري.

إقرأ المزيد
8 نصائح لتجنب الإصابة بمرض السّكري

وأظهرت نتائج التحليل أن 128 من المصابين بالسكري و280 من الأصحاء أصيبوا بالسرطان. وتبين أيضا أن مرضى السكري أصيبوا بالسرطان خلال 3 سنوات بعد إصابتهم بالسكري.

وأكدت البيانات أن خطر الإصابة بسرطان البنكرياس قد ارتفع بنسبة 2.3% لدى المصابين بالسكري في المتوسط، مقارنة بالأشخاص الأصحاء ممن لم يصابوا بالسكري أبدا.

كما أظهرت البيانات أن مرض السكري من النوع الثاني، غير مرتبط أبدا بالإصابة بأنواع أخرى من الأورام الخبيثة.

لذلك ينصح الباحثون مرضى السكري من النوع الثاني، بالخضوع لمراقبة طبية دورية وخاصة فيما يتعلق بتشخيص مرض سرطان البنكرياس.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا