8 نصائح لتجنب الإصابة بمرض السّكري

قدم موقع "بولدسكاي" المتخصص بشؤون الصحة ثماني نصائح تساعد الإنسان على تجنب الإصابة بمرض السكّري.

1- تناول السلطات المختلفة

تحتوي السلطات على الخضروات كالخس والخيار والجزر والطماطم والثوم والبصل، ويمكن تناولها بإضافة ملعقة من الخلّ الذي يقلل من امتصاص الجسم للسكّر.

2- ممارسة الرياضة وخاصة المشي

يعد المشي اليومي لمدة 30 دقيقة من العوامل المحفزة لزيادة عملية التمثيل الغذائي الصحيح، ومن أهم أساليب الوقاية من مرض السكري.

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3- تناول الحبوب الكاملة

يشير أخصائيو الصحة إلى دور الأغذية الغنية بالألياف في تفادي الإصابة بالسكري كالحبوب الكاملة من القمح والشعير والشوفان، لأنها تخفّض نسبة السكر في الجسم.

4- شرب القهوة

يقلل تناول فنجانين من القهوة (بدون سكر) يوميا من مخاطر الإصابة بالسكري بحوالي 29%، لما تحتويه القهوة من مواد مضادة للأكسدة.

5- إضافة القرفة إلى الطعام

تقلل إضافة القرفة إلى الطعام اليومي من إمكانية الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 48%.

6- الابتعاد عن التدخين

يعد التدخين من أكثر العوامل المسببة للإصابة بالسكري.

7- تجنب الوجبات السريعة

يعد تجنب تناول الوجبات السريعة (البيتزا والبطاطا المقلية والبرغر وغيرها) أمرا هاما لأنها ترفع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى اضطراب في مستوى الإنسولين ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالسكري.

8- المحافظة على الهدوء وتجنب التوتر

إن الابتعاد عن التوتر في الحياة اليومية بشكل عام، وممارسة اليوغا وتمارين الاسترخاء من أهم طرق الوقاية من الإصابة بالسكري.

المصدر: سبوتنيك

خالد ظليطو