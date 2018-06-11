الاكتئاب يمحو الذكريات!

أكد علماء من جامعة بطرسبورغ الحكومية الروسية أن الاكتئاب يؤثر بشكل كبير على ذاكرة الإنسان.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات شملت نحو 1000 شخص نصفهم يعاني من أعراض الاكتئاب، قاموا خلالها بدراسة حالتهم النفسية وحالة الخلايا العصبية لأدمغتهم ومتابعة آلية عملها باستخدام أنظمة حاسوبية فريدة قاموا بتطويرها.

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وبينت الدراسة أن أدمغة الأشخاص الذين كانوا يعانون من أعراض الاكتئاب تمتعت بنشاط أقل، وخلاياهم العصبية الدماغية كانت تتلف بشكل أسرع الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ على قدرتهم على تذكر الأحداث ومعاينة الوقائع.

يذكر أن دراسة سابقة أجراها باحثون من جامعة ساسيكس كانت قد أشارت إلى أن الاكتئاب يسرع الشيخوخة، ما قد يؤدي لاحقا للإصابة بالخرف.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر