 
مباشر

اكتشاف أضرار جديدة لأدوية الاكتئاب

الصحة

اكتشاف أضرار جديدة لأدوية الاكتئاب
youtube/ Healthcare Foryou
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6r6

أكد علماء من جامعتي إيست أنجليا وأستون البريطانيتين أن الاستعمال الطويل لمضادات الاكتئاب يتسبب بالخرف.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات استمرت 9 سنوات عاينوا خلالها الملفات الطبية لنحو 350 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 65 سنة، 40 ألفا منهم كانوا مصابين بأعراض الاكتئاب ويتناولون أدوية لتحسين حالتهم النفسية.

إقرأ المزيد
علماء: الأسبرين يعالج "الاكتئاب القاتل"!

وبعد أن لاحظ العلماء أن نسبة المصابين بالخرف كانت أعلى بكثير عند الذين يتعاطون مضادات الاكتئاب، دققوا في نوعية الأدوية، فتبين أن ما يدعى بمضادات الكولين هي أكثر ما يزيد احتمال الإصابة بالخرف عند تعاطيها على المدى الطويل.

يذكر أن مضادات الكولين هي أدوية تستخدم في علاج العديد من الحالات الطبية، كبعض الأمراض النفسية ومرض باركنسون ومضاعفاته، وفي حالات الأرق والاكتئاب، وحتى بعض اضطرابات الجهاز التنفسي.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة