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علماء: الأسبرين يعالج "الاكتئاب القاتل"!

الصحة

علماء: الأسبرين يعالج
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توصل علماء من جامعة أريزونا الأمريكية إلى نتائج تبين أن الأسبرين دواء فعال للوقاية من حالات الوفيات الناجمة عن الاكتئاب والحزن.

وفي مقابلة مع مجلة Psychotherapy and Psychosomatics قال العلماء: "بينت أحدث دراساتنا أن احتمال الإصابة بنوبة قلبية يرتفع بمعدل 20 مرة في الأيام الأولى عقب فقدان الإنسان أحد الأقارب أو الأشخاص الأعزاء، وأن الأسبيرين يعتبر وسيلة فعالة للوقاية من هذه النوبات القاتلة".

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وللتأكد من فعالية الأسبيرين في تلك الحالات، أجرى العلماء دراسة شملت 22 شخصا فقدوا أشخاصا مقربين قبل فترة قصيرة من بداية الدراسة، وقاموا بتقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى طلب منها تناول جرعة من هذا الدواء يوميا تعادل 81 ملغ، والمجموعة الثانية لم تتعاطى أي نوع من الأدوية.

وبعد 10 أيام، قام العلماء بالتأكد من الحالة الصحية لأفراد المجموعتين، حيث قاموا بقياس مستويات الضغط لديهم والتحقق من معدلات ضربات القلب وحالة أوعيتهم الدموية، حيث تبين أن الوضع الصحي وحالة القلب والأوعية عند المجموعة الأولى أفضل بكثير مقارنة بأفراد المجموعة الثانية، وأن احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية لديهم كانت أقل.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر

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