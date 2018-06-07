فلاديمير بوتين: تريليون روبل لمكافحة السرطان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال "الخط المباشر" اليوم الخميس، عن تخصيص مبلغ قدره تريليون روبل (نحو 16.6 مليار دولار) ينفق لمكافحة أمراض السرطان.

وأوضح بوتين أن مبلغ تريليون روبل، هو جزء من أصل 8 تريليونات أشار إليها الرئيس الروسي في مرسوم أصدره، في شهر مايو الماضي.

أما الأسئلة التي وجهت إلى بوتين بهذا الشأن فطالت مسائل تشخيص أمراض السرطان في مراحله المتأخرة والمستوى المتدني لتشخيصها خلال مراحل مبكرة، وكذلك عجز الخبراء ونقص الأدوية في الأقاليم.

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وشدد بوتين على ضرورة التركيز على تطوير العلاج الإشعاعي، مشيرا إلى أن الأدوية، بما فيها تلك الضرورية للعلاج الكيميائي، يجب أن يقدمها خبراء أكفاء مولعون بمهنتهم.

وقالت وزيرة الصحة، فيرونيكا سكفورتسوفا، إن إهمال المراحل المبكرة لأمراض السرطان انخفض حاليا إلى حد بعيد، بما في ذلك لدى أطباء المراكز الطبية المحلية. وأشارت بصورة خاصة إلى أن الاستراتيجيات القومية الخاصة بمكافحة أمراض السرطان سيتم الكشف عنها، في ديسمبر المقبل، أثناء إقامة مراسم تدشين المركز الطبي في مدينة دميتروغراد.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف