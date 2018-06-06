مصر تستعد لصيف حار

أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أحمد عبد العال أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ما بين درجتين و3 درجات تبدأ من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وقال عبد العال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة سوف تبلغ الذروة يوم الاثنين القادم لتصل إلى ما فوق الـ 40 درجة مئوية، كما أضاف رئيس هيئة الأرصاد أن المناطق الساحلية سوف يكون الجو فيها أفضل من القاهرة بسبب نشاط الرياح.

وتابع عبد العال أن درجات الحرارة المرتفعة سوف يصاحبها زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة على أنحاء البلاد لتصل نحو 85%، ما سوف يزيد الشعور بارتفاع حرارة الجو، وأشار عبد العال إلى أن الصيف الحالي سوف يكون أكثر حرارة من العام الماضي.

المصدر: صدى البلد