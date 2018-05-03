دراسة: طباع الشخص تؤثر في صحته

أظهرت نتائج دراسة علمية جديدة وجود علاقة بين بعض طباع الإنسان وحالته الصحية.

وأجرى علماء جامعة ديوك الأمريكية دراسة علمية شارك فيها 1000 شخص (26 سنة)، كان هدفها تحديد العلاقة بين طباع الشخص وحالته الصحية، واتضح لهم أن الأشخاص الذين كانوا منظمين ومنضبطين في فترة شبابهم، كانوا بحالة بدنية أفضل من أقرانهم بعد مضي 12 سنة (عندما بلغوا 38 سنة).

Globallookpress Andrey Arkusha/Russian Look

وأكدت الدراسة أن 45% من غير المنضبطين كانوا يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم وأمراض اللثة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة بين المنضبطين 18%.

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واتضح للباحثين أن المنضبطين كانوا أقل ميلا للتدخين وتعاطي المخدرات والكحول وكانوا يهتمون بنوعية غذائهم.

كما أن حب الاطلاع (الفضول) يمكن أن يؤثر في صحة الشخص، حيث اكتشف الباحثون أن الفضوليين لديهم مؤشر ذكاء IQ مرتفع، وهذا يؤثر عموما في حالتهم الصحية.

ويقول أحد معدي الدراسة إن "الأشخاص الذين يتحلون بالفضول، يطورون ذكاءهم ويحصلون على معلومات عن كيفية الوقاية من الأمراض، ويعرفون متى يجب عليهم مراجعة الأطباء. وإذا أصيبوا بمرض ما فهم يلتزمون بتعليمات الطبيب تماما".

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما