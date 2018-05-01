 
مباشر
عاجل
الخارجية الفرنسية: معلومات إسرائيل تتطابق جزئيا مع ما كشفه الأوروبيون عام 2002

أطباء: يمكن زراعة الكلية نفسها أكثر من مرة!

الصحة

أطباء: يمكن زراعة الكلية نفسها أكثر من مرة!
Globallookpress Berti HANNA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k656

أكد علماء أمريكيون أن الأعضاء المتبرع بها كالكلى يمكن استخدامها أكثر من مرة ولأكثر من مريض.

وقال جيفري فيل من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إن حوالي 25% من الكلى المتبرع بها تعتبر مثالية للزراعة مرة أخرى (حتى بعد وفاة المتلقي الأول)، ويمكن أن تنقذ أرواح الكثير من البشر المرضى بالفشل الكلوي.

إقرأ المزيد
الطاقم الطبي الذي أجرى العملية لأول مرة.. نجاح زراعة أعضاء تناسلية ذكرية

وقام الدكتور فيل مدير برنامج الجامعة لتبادل الأعضاء بثلاث عمليات زراعة كلى للمرة الثانية بعد أن توفي المرضى الذين زرعت لهم الكلى في المرة الأولى، وأصبحوا بدورهم متبرعين (للمرة الثانية).

وشدد الطبيب فيل على ضرورة النظر إلى كل عضو (ممنوح) ولو للمرة الثانية بشكل منفصل عن غيره من الأمثلة الموجودة. ويجب عدم إهمال "الكلى الصحية الشابة".

وقالت المريضة، فيرتس بويس، إنها أصبحت سعيدة بعد تسع سنوات من انتظار كلية، حصلت عليها من متبرع ثان توفي بحادث سير بعمر 20 عاما، وكان بدوره أيضا قد حصل عليها من متبرع أول عام 2015.

ويأمل الطبيب فيل بأن يحذو الأطباء المتخصصين بزراعة الكلى حذوه، لأنه يأمل في إنقاذ مئات المرضى الذين سيموتون بالفشل الكلوي، إذا لم تتم لهم زراعة الكلى.  

المصدر: فيستي 

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة