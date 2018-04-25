لأول مرة.. نجاح زراعة أعضاء تناسلية ذكرية

أجريت في مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، أول عملية جراحية ناجحة لزراعة أعضاء تناسلية ذكرية خارجية (القضيب وكيس الصفن).

واستمرت العملية الجراحية 14 ساعة، وشارك فيها اثنان من الجراحين وأخصائي في الجهاز البولي وتسعة جراحي تجميل. وتم أخذ جزء من جدار البطن والقضيب وكيس الصفن (من دون الخصيتين) من رجل توفي. وتمت العملية بنجاح، ولا يزال المريض تحت مراقبة دائمة من جانب الأطباء.

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وتفيد صحيفة نيويورك تايمز بأن الشخص الذي أجريت له العملية الفريدة طلب عدم كشف هويته. ولكن، أصبح معلوما أنه جندي أمريكي، فقد عضوه الذكري وقدميه في أفغانستان نتيجة انفجار عبوة ناسفة.

وقال العسكري تعليقا على العملية: "بسبب الإصابة، لم يعد بمقدوري إيجاد شريكة، وشعرت لفترة طويلة بأني سأبقى وحيدا مدى الحياة، حتى أنني لم أكن أشعر برجولتي".

ويأمل المريض أن يتمكن من التبول واقفا، وأن يستعيد قدرته الجنسية كرجل، ولكنه لن يتمكن من الإنجاب.

يذكر أنه سبق وأن أجريت في العالم عمليتان ناجحتان لزراعة قضيب فقط من دون كيس الصفن وجزء من جدار البطن.

المصدر: فيستي. رو

كامل توما